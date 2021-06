"Hotel Paradise 3": Uczestnicy show pocieszają Simona po rozstaniu z Bibi! 

Simon i Bibi to jedna z trzech par " Hotelu Paradise 3 ", której związek przetrwał po programie i wygląda na to, że u tej dwójki robi się naprawdę poważnie. Ostatnio chłopak przyznał, że planują razem zamieszkać w Krakowie i właśnie są na etapie poszukiwania mieszkania, ale to nie wszystko! Jak się okazuje ulubieńcy widzów, którzy byli o włos od wygranej, spędzili wspólnie ostatnie dni, podczas których wydarzyło się naprawdę coś wielkiego! Fani tej dwójki mogą spać spokojnie, a nam nie pozostaje nic innego jak pogratulować Simonowi! Simon i Bibi z "Hotelu Paradise 3" zrobili kolejny krok Odkąd spotkali się w "Hotelu Paradise 3" byli nierozłączni i choć ostatecznie nie wygrali programu, nikt nie ma wątpliwości, że z Zanzibaru wrócili z największą nagrodą - swoją drugą połówką. Choć wielu zastanawiało się, jak Bibi i Simon pogodzą dzielące ich kilometry , szybko okazało się, że chłopak postanowił przeprowadzić się do Polski, a nawet jego mały skok w bok - zdradzenie Bogusi na imprezie - nie było nie do wybaczenia. Co więcej, w związku finalistów trzeciej edycji "Hotelu Paradise" robi się naprawdę poważnie, a Simon właśnie poznał... rodzinę swojej dziewczyny. Tuż przed ważnym spotkaniem, chłopak zastanawiał się na swoim InstaStories, jak wypadnie przed bliskimi Bibi i wygląda na to, że spisał się na medal! Słuchajcie miałem super, super czas z Bibi. Rodzinę jej poznałem, ile jedzenia tam jadłem, Boże święty, było bardzo pyszne. Pobawiliśmy się, jak mówiłem bardzo fajnie mnie przyjęli i bardzo miło spędzony weekend - wyznał na swoim InstaStories. Musimy przyznać, że poznanie rodziny swojej drugiej połówki to naprawdę wielka rzecz. Kiedy Bibi pozna ukochaną mamę Simona? Uczestnik ostatniej...