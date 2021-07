Hotel Paradise 3” Simon gorzko o rozstaniu i swojej winie! „Mogłem spędzać więcej czasu z Bibi, a nie imprezować”

W "Hotelu Paradise 3" doszli do ścisłego finału i stworzyli parę, która pozostała ze sobą po zakończeniu show. Wydawało się, że są sobie pisani, a fani Simona i Bibi z wypiekami przyglądali się ich rozwijającej się relacji. I choć całkiem niedawno jeszcze szukali wspólnego mieszkania, całkiem niespodziewanie okazało się, że nie są już razem. Rozstanie ogłosił Simon i to dobitnie:

Niestety. Starałem się, robiłem co w mojej mocy aby nasz związek przetrwał. Bardzo chciałem aby nasza miłość rozwijała się, znaczyła coś więcej. Nie wiem co mógłbym jeszcze zrobić ale już jest zbyt późno - poinformował.

I choć początkowo nie chciał mówić o winie, w sobotni poranek postanowił rozwinąć wątek rozstania. W szczerym wpisie sporo winy bierze na siebie, co pisze?

Simon o szczegółach rozstania z Bibi i swojej winie

Gdy ogłaszał rozstanie, nikogo nie obwiniał.

Czasami tak jest, że dwoje ludzi nie potrafi się odnaleźć. Nie piszmy tu o winie czy też nie twórzmy teorii. Ja czuję się przegrany. Przyjechałem do Polski dla miłości, z miłością w sercu. Niestety życie i rzeczywistość zweryfikowały wszystko - pisał Simon.

Rozstanie wówczas skomentowała również Bibi. Jak pisała, nigdy nie przypuszczała, że będzie musiała pisać o takim wydarzeniu.

Mimo, iż bardzo w to wierzyliśmy nie udało się by Nasz relacja trwała i rozwijała się 💔

Naprawdę bardzo mi przykro...

Widzowie "Hotelu Paradise" początkowo pocieszali oboje, potem pojawiało się coraz więcej głosów krytyki. Internautom nie spodobało się np. to, co Bibi pokazywała w sieci, a niektórzy sugerowali nawet, że to z jej winy rozpadł się ich związek.

Teraz Simon postanowił rozwinąć wątek i wyjaśnić "kilka rzeczy" dotyczących rozstania z Bogusią.

Tak jak mówiłem wcześniej to nie była niczyja wina tylko kwestia nieporozumień i też na pewno mojego zachowania. Nie pozwolę na jakiś hejt Bibi bo mój ostatni post chyba był żle odebrany. Oczywiście że jest mi przykro że tak się stało i ja naprawdę się starałem ale w niektórych sprawach mogłem podejść do nich inaczej. Jak byliśmy w Sopocie mogłem spędzać więcej czasu z Bibi a nie na telefonie i imprezować. Czasami głupio się odzywam i dopiero jak to powiem (nawet w żarcie) zrozumiem że to może być przykre albo z brakiem szacunku - tłumaczy swoje zachowanie.

Wrócił też do samego posta, którym ogłosił rozstanie:

Jak wstawiałem post o rozstaniu to zrobiłem to w emocjach i nawet nie powiedziałem Bibi że go wstawiam, a wiem że powinienem ją o tym uprzedzić. Na pewno nie jestem święty i były powody żeby się na mnie obraziła - przyznaje otwarcie.

Dodaje też, że jest tylko człowiekiem i stara się uczyć na błędach.

Pod sobotnim wpisem Simona natychmiast pojawiły się komentarze, również innych gwiazd programu:

Kto nie popełnia błędów niech pierwszy rzuci kamieniem ??..Super post 👏👏trzeba mieć jaja żeby taki napisać, świętym za życia nie zostaniesz bo nawet się nie da, także nie ma co próbować😂 po prostu bądź dobrym człowiekiem wyciągaj wnioski spełniaj marzenia reszta się ułoży ❤️ będzie pięknie Ziom - radzi Sara.

Jednak wielu obserwatorów krytykuje kolejny wpis. Znów dostaje po głowie głównie Bibi.

Hejt na Bibi nie jest wywołany tym, że wstawiłeś post czy tym, że trzymasz telefon w ręku. Bibi sama sobie na to zapracowała. Nie taką siebie przedstawiła w tv. (...) Ciesz się, że nie jesteście razem. Nie pasujesz do niej. Jesteś normalnym, radosnym i naturalną osobą. Bibi niestety - zagubiła się w świecie fleszu - pisze jedna z obserwatorek.

A Wy co o tym myślicie? Po czyjej stronie jesteście? A może wpis Simona trzeba czytać inaczej? Może jest jeszcze szansa, że ci dwoje do siebie wrócą?