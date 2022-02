"Chcę zatracić się w tym co najlepsze" - napisała Bibi na zdjęciu, które opublikowała na swoim InstaStory. W życiu finalistki trzeciej edycji "Hotelu Paradise" w ostatnim czasie naprawdę sporo się dzieje, a co więcej, po rozstaniu z przystojniakiem z Kalifornii - Simonem, wcale nie może narzekać na samotność. Utalentowana i piękna Bogusia Brzezińska pokazała swoją miłość! Czegoś tak uroczego dawno nie widzieliśmy. Kogo kocha Bibi z "Hotelu Paradise 3"? Bibi była jedną z ulubienic widzów trzeciej edycji "Hotelu Paradise" i choć od tygodni fani kontrowersyjnego show obserwują zmagania nowej grupy singli na rajskim Zanzibarze, nie zapominają o jego dawnych uczestnikach. Tym bardziej, że Bogusia z obecnym sezonem ma wiele wspólnego - to w końcu ona śpiewa piosenkę do "Hotelu Paradise 4"! Piękna uczestniczka i była dziewczyna Simona, z którym doszła do ścisłego finału, w muzyce stawia coraz odważniejsze kroki i wygląda na to, że jeszcze nie raz zaskoczy fanów. Dodatkowo w życiu Bibi jest ktoś, kogo darzy wyjątkowym uczuciem. Bibi jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych, dzięki którym fani uczestniczki "Hotelu Paradise" mogą śledzić co dzieje się w jej życiu po kontrowersyjnym, randkowym show. Wielu internautów zastanawia się, czy po rozstaniu z Simonem w życiu Bogusi pojawił się nowy mężczyzna. Choć niektórzy byli pewni, że dziewczyna i jej ex jeszcze się zejdą , póki co nic nam o tym nie wiadomo, za to od długiego czasu serce finalistki hitu TVN 7 jest zajęte i to wcale nie przez chłopaka, a przez... jej ukochaną suczkę! Kocham Cię Zarciu - napisała Bibi, publikując zdjęcie z pieskiem. Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia zoperowała sobie całe ciało! Pochwaliła się efektami. "Mam...