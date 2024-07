Nowy program TVN "Azja Express" budzi coraz więcej emocji, a my poznaliśmy już prawie wszystkie pary, które wezmą udział w show. Jak się dowiedzieliśmy, jedną z par będzie Hanna Lis i... Łukasz Jemioł. Już kilka tygodni temu Hanna Lis zamieściła na swoim Instagramie wspólne zdjęcie z Jemiołem, jednak wtedy jeszcze nikt się nie spodziewał, że wystąpią razem w "Azja Expressie".

Reklama

Już wcześniej Party.pl podało prawie wszystkie nazwiska znanych osób, które pojawią się w programie. Wśród nich: Iza Miko, Przemysław Saleta, Małgorzata Rozenek z Radosławem Majdanem, Pascal Brodnicki oraz Agnieszka Włodarczyk, która pojedzie z Marią Konarowską.

O co chodzi w show?

"Azja Express" (robocza nazwa to "Orient Express") to zagraniczny format, w którym osiem par składających się z gwiazd w ekstremalnych warunkach musi dostać się z jednego miasta do kolejnego. Nie będą mieli pieniędzy (jedynie euro dziennie na głowę), telefonów czy środków transportu. Wszystko będą musieli załatwić swoim urokiem osobistym lub odpracować często zmuszeni do porozumiewania się w języku, którego nie znają.

Zobacz także

Będzie oglądać nowy program TVN? Jak myślicie, kto ma największą szansę na wygraną w "Azja Expressie"?

Hanna Lis i Łukasz Jemioł wezmą udział w "Azja Express".

Instagram

W show udział weźmie również Renata Kaczoruk.

ONS

Agnieszka Włodarczyk również szykuje się już do programu!

Reklama

Iza Miko wraca również na ekrany TVN w "Azja Expressie".