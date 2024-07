1 z 7

Już w najbliższą środę wielki finał show "Azja Express"? Co będzie działo się w finałowym odcinku? Michał Żurawski i Ludwik Borkowski odwiedzili bar karaoke w Tajlandii. Chodź nie było to ich zadanie, Ludwik porwał do tańca znajdujące się tam kobiety. Aktor postanowił to wszystko uwiecznić i robił przyjacielowi fotki.

W najbliższą środę chłopaków czeka sporo zadań i nowych wyzwań. Wraz z dwoma innymi parami (Agnieszką Włodarczyk i Marią Konarowską oraz Leszkiem Stankiem i Izą Miko) powalczą o zwycięstwo w programie "Azja Express". Pierwsza para, która uderzy w gong na mecie w majestatycznej Wat Pho, otrzyma tytuł zwycięzcy i wszystkie zdobyte przez nią do tej pory Amulety. W ostatnim odcinku show będzie liczyła się szybkość! Czy Michał Żurawski i Ludwik Borkowski mają szansę na wygraną?

