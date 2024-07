Filip Chajzer poprowadzi "Dzień Dobry TVN"! Dziennikarz ogłosił właśnie na swoim profilu na Facebooku, że będzie miał przyjemność poprowadzić sierpniowe wydanie programu śniadaniowego! Fani reportera bardzo ucieszyli się jego wpisem. Teraz będą go mogli oglądać go na żywo, a nie tylko w reportażach, które przygotowuje. A co napisał Filip Chajzer?

Drodzy Państwo. Z ogromną przyjemnością informuję, że w sierpniu poprowadzę dla Państwa Dzień Dobry TVN. Trzymajcie kciuki. Za prowadzenie i nogę :) Mówią, że do wesela się zagoi... O prowadzeniu i gojeniu nic nie mówią :(

Co ciekawe, w naszym plebiscycie przeprowadzonym całkiem niedawno wskazaliście, że Filip Chajzer powinien zastąpić Jarosława Kużniara, który niedawno pożegnał się ze stacją TVN. Miejsce Kuźniara zajął jednak Andrzej Sołtysik, który był jednym z pierwszych prowadzących "Dzień Dobry TVN". Jak widać teraz, znalazło się również miejsce dla reportera.

Fani w komentarzach nie kryją radości:

Daliby Ci jakąś fajną babkę do pary i od razu jest konkurencja dla Prokopa i cioteczki Wellman. Kto tu by pasował do Filipa, kobieta ale z jajem... Hmmm.. Może Ula Hińcz, delikatna, ale zabawna, to by było dobre połączenie:) albo ktoś starszy... Bardzo się cieszę Panie Filipie! Pana poczucie humoru, dystans do siebie, jak i wielka empatia i chęć niesienia pomocy na pewno przyciągnie stałych jak i nowych widzów Dzień Dobry TVN ;) Serdecznie pozdrawiam! Mega !!! Tylko co ten biedy tvn zrobi jak ten miesiąc się kończy i oglądalność spadnie. Haha Tak naprawdę mają tylko Panią Wellman i Pana Prokopa i teraz na chwile Pana. Hehe Reszta Wam do pięt nie dorasta !!

A Wy cieszycie się, że Filip Chajzer poprowadzi "Dzień Dobry TVN"?

