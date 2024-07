1 z 10

Ewa Farna wie co zrobić, żeby wyglądać piekielnie seksownie! Wokalistka była gościem programu "Hell's Kitchen - Piekielna Kuchnia" i... wyeksponowała swoje kobiece wdzięki. Ewa pokazała głęboki, seksowny dekolt w sznurowanej bluzce... A także i nogi!

A co Ewa Farna robiła w show? To co lubi, czyli jadła! Jako jurorka pomogła szefowi Michałowi Brysiowi ocenić dania uczestników. Czy uczestnikom uda się sprostać kulinarnym wymaganiom piosenkarki? Na autorów najlepszych dań czekać będzie niezwykła nagroda - ekskluzywny koncert Ewy Farnej w warszawskim klubie "Level 27". Odcinek z udziałem wokalistki już dziś o 20:05 w Telewizji Polsat. Będziecie oglądać?

Zanim jednak obejrzycie wieczorem odcinek, zobaczcie zdjęcia Ewy Farnej z planu show! Wygląda... apetycznie ;)

Zwiastun "Hell's Kitchen - Piekielna Kuchnia" z Ewą Farną.