Edyta Zając-Rzeźniczak w programie "Agent -Gwiazdy" była porównywana do Renaty Kaczoruk z "Azja Express"? Piękna modelka wzięła udział w drugiej edycji "Agenta" i od samego początku w mediach krążyła plotka, że o żonie Jakuba Rzeźniczaka wkrótce będzie równie głośno, co o Kaczoruk kilka miesięcy temu. Ukochana Kuby Wojewódzkiego w programie "Azja Express" bardzo często wdawała się w konflikty z pozostałymi uczestnikami, za co ostro krytykowali ją internauci. Teraz to właśnie Edyta Zając miała okazać się najbardziej kontrowersyjną postacią w show TVN. Czy tak było? O tym opowiedziała nam sama modelka! Czy pozostali uczestnicy programu porównywali ją do Renaty Kaczoruk? Co żona piłkarza myśli o swojej koleżance z modowej branży? Posłuchajcie sami!

Reklama

Zobacz także: Gwiazda programu "Agent" wzięła ślub po powrocie z Argentyny! O kim mowa?!

Reklama

Edyta Zając komentuje porównania do Renaty Kaczoruk.