"Dzień Dobry TVN" wygrywa z konkurencją! Okazuje się, że to właśnie śniadaniowy program w stacji TVN przyciąga najwięcej widzów przed telewizory. Według informacji portalu Wirtualnemedia.pl, DDTVN w czasie od 1 marca do 8 maja, oglądało średnio 532 tysiące osób. Niestety, w porównaniu do 2016 roku program stracił 23 tysiące widzów. Pomimo straty, DDTVN był liderem wśród programów śniadaniowych.

Ile osób ogląda "Pytanie na Śniadanie"?

Program "Pytanie na Śniadanie" znalazł się na drugim miejscu w zestawieniu śniadaniówek. Okazuje się, że telewizyjną Dwójkę w czasie nadawania PnŚ ogląda średnio 378 tysięcy widzów. Program, podobnie jak DDTVN, również stracił widzów. W 2016 roku PNŚ oglądało bowiem 395 tysięcy osób.

Trzecie miejsce należy do magazynu "Nowy dzień z Polsat News". Program nadawany przez Polsat przyciąga średnio 326 tysięcy osób, zyskując, w porównaniu do 2016 roku, 50 tysięcy widzów. Na ostatnim miejscu znalazło się najnowsze show "Dzień dobry Polsko". Program TVP1 ogląda średnio 126 tysięcy osób.

A Wy, który program lubicie oglądać najbardziej?

