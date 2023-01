Kilka miesięcy temu podano wyniki oglądalności głównych programów śniadaniowych. We wrześniu 2022 nieco większą popularnością cieszyło się "Pytanie na śniadanie" w TVP, pokonując w ten sposób "Dzień Dobry TVN". Teraz portal wirtualnemedia.pl przedstawił raport za grudzień. Czy Katarzyna Cichopek, jako największa gwiazda śniadaniówki TVP, znów jest górą?

"Pytanie na śniadanie" czy "Dzień Dobry TVN - który program jest popularniejszy?

Od lat "Pytanie na śniadanie" oraz "Dzień Dobry TVN" walczą o wyższą oglądalność. Producenci obu programów są przekonani, że największą siłą, która przyciąga widzów, są oczywiście prowadzący. Na przestrzeni ostatnich miesięcy do największych zmian doszło w programie TVN, do którego dołączyli Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Krzysztof Skórzyński. Ale i w "Pytaniu na śniadanie" nie zabrakło rewolucji, którą zapewniła ostatnio Joanna Kurska (choć po czterech miesiącach pożegnała się z pracą). Czy wszelkie nowości wprowadzane do tych śniadaniówek przekładają się na wzrost wyników? Według nowego raportu portalu wirtualnemedia.pl jak najbardziej!

W grudniu 2022 roku największą popularnością cieszyło się ponownie "Pytanie na śniadanie", które oglądało średnio ok. 454 tysięcy widzów (we wrześniu było to 390). Wzrost jest więc naprawdę spory!

Co z "Dzień Dobry TVN"? Program z udziałem m.in. Małgorzaty Rozenek i Krzysztofa Skórzyńskiego zajmuje drugie miejsce w paśmie, a jego średnia oglądalność w grudniu 2022 roku wyniosła 408 tysięcy (we wrześniu było to 359 tys.). Jak widać, różnice między programami są minimalne. Oba z miesiąca na miesiąc zaliczają wzrosty oglądalności i to najpewniej liczy się najbardziej.

Na trzecim miejscu ponownie uplasował się "Nowy dzień z Polsat News" z oglądalnością na poziomie 204 tysięcy. Od miesięcy spekuluje się, że Edward Miszczak, który dołączył do Polsatu jako dyrektor programowy (zastępując Nine Terentiew), chce również stworzyć własny program śniadaniowy. Na razie stacja nie komentuje plotek.