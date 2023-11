Ten rok zdecydowanie obfituje w zmiany w popularnym śniadaniowym formacie, czyli "Dzień Dobry TVN". W czerwcu widzowie pożegnali się z kilkorgiem prowadzących, a w listopadzie do programu ma dołączyć kolejna para. Tym razem jednak doszło do kolejnej roszady, która dotyczy obsady programu emitowanego w TVN. Kto tym razem rozstał się ze śniadaniówką?

Rok 2023 przynosi wiele zmian w obsadzie "Dzień Dobry TVN". Pożegnano kilka uwielbianych prowadzących, w tym Małgorzatę Rozenek i Agnieszkę Woźniak-Starak. Choć niebawem do "Dzień Dobry TVN" mają dołączyć kolejni prowadzący, teraz okazuje się, że ekipa programu zubożeje o kolejną osobę. Chodzi o popularną pogodynkę, która od zeszłego roku prowadziła prognozy w TVN.

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, Magdalena Taranta wygrała casting na prezenterkę pogody, a widzowie mogli ją oglądać w "Dzień Dobry TVN" od ubiegłego roku. Teraz, jak podaje portal, umowa Magdaleny Taranty dobiegła końca, a stacja nie zdecydowała się na jej przedłużenie.

Magdalena Taranta trafiła do "Dzień Dobry TVN" nieprzypadkowo, ponieważ wygrała zorganizowany w ubiegłym roku casting na pogodynkę. W ramach zmagań konkurenci musieli zmierzyć się z różnymi zadaniami, a następnie stacja wytypowała 10 osób, które walczyły o wymarzone stanowisko. Najlepsza okazała się właśnie Magdalena Taranta, którą widzowie mogli oglądać w porannych wydaniach "Dzień Dobry TVN."

Ostatnie 3 miesiące przyniosły ogromną zmianę w moim życiu. Jedyne co mam dziś w głowie i sercu to wdzięczność, dlatego DZIĘKUJĘ. Dziękuję redakcji TVN,Dziękuję Państwu - Widzom, za tak ogromną liczbę głosów (to było dla mnie ogromne zaskoczenie) Jestem wzruszona i po prostu szczęśliwa.

- pisała pod koniec ubiegłego roku Magdalena Taranta.