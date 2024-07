W tym roku Robert Janowski miał świętować 20-lecie kultowego programu "Jaka to melodia". Może się jednak okazać, że zamiast jubileuszu, prowadzący będzie się żegnał z telewidzami. Fani są oburzeni takim rozwojem sytuacji, a w mediach zawrzało, bo program "Jaka to melodia" należy do najpopularniejszych teleturniejów TVP. Ale okazuje się, że jeszcze nie wszystko stracone. Kilka dni temu doszło bowiem do kilku kluczowych spotkań. Robert spotkał się m.in. z prezesem TVP Jackiem Kurskim. Co wynikło z tych rozmów? O tym przeczytasz w najnowszym magazynie "Party". A jak w tej sytuacji czuje się Robert?

– Robertowi jest bardzo przykro. 19 lat w „Jaka to melodia?” to naprawdę bardzo duża część jego życia. Ale w tej sytuacji najbardziej żal jest osób przez tyle lat związanych z programem – mówi w rozmowie z „Party” Monika Janowska, żona prezentera.

Robert Janowski miał w tym roku świętować 20-lecie pracy w "Jaka to melodia?".

Czy prezenter zostanie jednak w TVP?

