Edyta Górniak jak zawsze zachwyciła na finale szóstej edycji The Voice of Poland. Co artystka miała na sobie? Dziewczęca sukienka Edyty to Marlu, a cudne czarne szpilki z fikuśnymi wiązaniami to Gianvito Rossi!

Wielki finał 6. edycji The Voice of Poland wygrał Krzysztof Iwaneczko z drużyny Marii Sadowskiej, ale kandydatka Edyty też była bliska wygranej. Ana Andrzejewicz zaśpiewała z Edytą piosenkę "Stop" - tu możecie posłuchać i zobaczyć cały występ:

Edyta Górniak przeżywała finał całą sobą. Była często wzruszona i dziękowała uczestnikom za to, jak oddają się muzyce. Zobaczcie w naszej galerii, jak Edyta wyglądała i emocjonowała się każdym występem.

