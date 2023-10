Hania Balwierczak od samego początku w mediach wzbudzała liczne kontrowersje. Wszystko przez to, że wyróżniała się na tle pozostałych uczestniczek drugiej edycji "Hotelu Paradise". Wówczas charakteryzował ją bardzo mocny wizerunek. Jak zmieniła się na przestrzeni lat? Koniecznie zobaczcie tę spektakularną metamorfozę.

"Hotel Paradise 2": Hania zaskoczyła swoim nowym wizerunkiem

W 2020 roku polski show-biznes usłyszał o charakterystycznej fotografce z mocnym lookiem. To właśnie wtedy Hania Balwierczak pojawiła się w drugiej edycji miłosnego show. Jednak już od samego początku musiała się liczyć z krytyką. Wszystko przez to, że inne uczestniczki zmiażdżyły Hanię z "Hotelu Paradise 2". A to przez jej oryginalny wygląd. Wówczas wytknęły jej... bardzo bladą karnację, oryginalny styl ubierania, rude włosy oraz specyficzną urodę. Ta faktycznie wyróżniała się na tle innych, ale także silnym charakterem i pewnością siebie. Czy na przestrzeni czasu coś się zmieniło?

Ambitna fotografka modowa, idąc śladami innych uczestniczek show, postawiła na liczne zmiany. Swego czasu Hania Balwierczak z "Hotelu Paradise 2" zrobiła prowokację, sugerującą, że ma za sobą operację nosa. Nie posunęła się jednak do tego - niejednokrotnie powtarzała, że w pełni akceptuje swój wygląd i nie zamierza ulegać kanonom mody. Mimo wszystko jednak w jej wizerunku zaszły duże zmiany! Okazuje się, że po udziale w show gwiazda zrezygnowała z tak mocnego wizerunku, jaki krótko, lecz dobitnie, prezentowała w randkowym programie.

Uczestniczka "Hotelu Paradise" pozbyła się swojej charakterystycznej, krótkiej grzywki. Nieco zmieniła i uspokoiła odcień włosów, chociaż nadal pozostaje wierna rudościom. Natomiast znacząco skróciła włosy - teraz na jej głowie gości króciutki bob. Jednak to, co najbardziej rzuca się w oczy to totalna zmiana image. Bohaterka show zrezygnowała z mocnego makijażu, nie podkreśla już swoich wydatnych ust ciemnymi i czerwonymi szminkami. Ponadto zrezygnowała także z krzykliwych stylizacji, na rzecz tych w romantycznym stylu.

