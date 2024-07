Anna Mucha udowodniła już wielokrotnie, że z powodzeniem potrafi połączyć obowiązki matki, partnerki i pracującej gwiazdy. Po urodzeniu drugiego dziecka wzięła wprawdzie nieco ponad dwa miesiące urlopu, ale potem wróciła do pracy ze zdwojoną energią. Ostatnio znalazła czas, aby pojawić się na kursie udzielania pierwszej pomocy. Przypomnijmy: Mucha w kusych szortach na kursie pierwszej pomocy. Przyjechała luksusowym autem

Gwiazda wraca też do telewizji. W przeszłości mogliśmy często podziwiać ją w rozmaitych programach rozrywkowych - jako uczestniczkę "Tańca z Gwiazdami" czy "Jak Oni Śpiewają" oraz jurorkę w "You Can Dance". Jak donosi serwis Press.pl, Mucha zasiądzie też w jury nowego show TVP1 "Talent zgłoś się - dopnij swego". Partnerami aktorki będą tam Tomasz Karolak i Roman Młodkowski. Rywalizować w nim będ



Program jest przygotowywany na drugą połowę jesieni. Wynalazcy, biznesmeni i innowatorzy będą w nim rywalizować o pieniądze na realizację swoich pomysłów. Castingi do talent show z udziałem jury odbędą się we wrześniu i na początku października w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Poznaniu - czytamy na Press.pl

Waszym zdaniem Mucha i Karolak sprawdzą się w roli jurorów?

