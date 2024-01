Życie rodzinne Jakuba z "Rolnik szuka żony" nieustannie budzi emocje wśród internautów. Ania wciąż jest podpytywana o dzieci ukochanego z poprzedniego małżeństwa. Pojawiają się również krzywdzące plotki na temat Jakuba i jego poprzednich relacji. Ania postanowiła kolejny raz zabrać głos w tej sprawie.

Fakt, że Jakub z "Rolnik szuka żony" jest ojcem dwóch córek i syna budzi niemałe zainteresowanie w sieci. Internauci rozsiewają plotki, że maluchy są owocem jego poprzednich związków i martwią się o stałość relacji Ani z 10. edycji. Prawda jest taka, że Jakub z "Rolnik szuka żony" z byłą żoną doczekali się trójki dzieci i nie posiada ich z żadną inną kobietą. Wiosną zostanie ojcem po raz czwarty. Oczekuje na dziecko wraz z Anią, którą poznał dzięki udziałowi w "Rolnik szuka żony".

Nie bałaś się związać z Kubą? Nie boisz się, że to oszust, bo to podejrzane, że z każdą ma dziecko.

Rolniczka odpowiedziała wprost na to pytanie:

Kuba ma dzieci z jedną i tą samą kobietą. Nie wiem skąd ten pomysł się pojawił, że niby z 3. Gdyby każdy tak się obawiał wchodzenia w związek to ludzie by się nie parowali i żyli sami ze sobą.

Jedna z fanek zwróciła uwagę na zupełnie inny problem dotyczący ludzi, którzy mają dzieci z poprzednich relacji: