Agnieszka Kaczorowska cierpiała na depresję. Aktorka i tancerka zdradziła, że gdy przechodziła trudne chwile pomógł jej... taniec! W czasie, gdy Agnieszka przechodziła trudne chwile związane z kontuzją oraz porażką na egzaminach do szkoły aktorskiej, otrzymała propozycję, która odmieniła jej życie oraz pomogła uporać się z problemami. Chodzi oczywiście o udział tancerki w show Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Propozycja zaprezentowania talentu przed szeroką publicznością natychmiast postawiła Agnieszkę Kaczorowską na nogi - dosłownie i w przenośni.

Sama skazywałam się na presję: muszę, zrobię to, będę trenować. No i w ten sposób doprowadziłam się do kontuzji. Złamanie zmęczeniowe, czyli z przetrenowania. To mnie uziemiło na dwa miesiące. Straszny czas. Chyba najgorszy w moim życiu. To był kompletny dół, na granicy depresji - zdradziła tancerka w wywiadzie dla "Super Expressu".