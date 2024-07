Przy okazji startu nowego sezonu swojego show, Kuba Wojewódzki udzielił przewrotnego wywiadu, zdradzając w nim nazwiska gwiazd, które nie przyjęły zaproszenia do jego programu. Wśród nich były głównie gwiazdy TVN. Przypomnijmy: Wojewódzki szczerze o relacji z Korwin, Rozenek i Dygant. Zdradził której załatwił pracę

Showman nie ukrywał, że największy żal ma do Agnieszki Dygant, której załatwił kontrakt w kampanii popularnej sieci komórkowej. Aktorka oczywiście złapała żartobliwy ton kolegi i postanowiła mu odpowiedzieć. W rozmowie z TVN Dygant obiecuje, że odwiedzi show Kuby, ale tylko wtedy, gdy sama będzie miała w tym interes. Jaki? Na przykład nowy projekt, któremu przyda się promocja.



Przyjdzie czas, że będę cię prosić: weź mnie, weź mnie do programu! Nie no, przyjdę przecież do programu, tylko teraz nie ma z czym. Jak będzie coś nowego i coś takiego, że będę mogła opowiedzieć z emocjami i wypiekami na twarzy... I też będę miała w tym jakiś interes czyli wypromowanie czegoś nowego to wtedy tak, no bo teraz to co ja przyjdę i powiem, jak wszyscy wszystko wiedzą - tłumaczy Agnieszka.