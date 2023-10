Agnieszka Dygant to aktorka, która wystąpiła w wielu znanych polskich produkcjach. Mogliśmy oglądać ją m.in. w serialu "Niania". W 2006 i 2008 roku została nagrodzona Telekamerą w kategorii "Aktorka". Dygant zagrała również w filmach tj.: "Listy do M"; "Kobiety Mafii; Botoks.

Agnieszka Dygant pomogła bezdomnemu

Agnieszka Dygant wielokrotnie udowodniła, że pomoc jest dla niej czymś bardzo ważny. Wspieranie WOŚP, poruszanie tematów o zdrowiu psychicznym dzieci to dopiero początek. Tym razem aktorka przyłapana została przez paparazzi w okolicach Hali Mirowskiej w Warszawie, gdzie wybrała się na zakupy. Sfotografowana przez paparazzi Dygant kupiła m.in.: śliwki i miód.

Ubrana w szary dres i czarny płaszcz Dygant oprócz zakupów wybrała się także centrum rehabilitacji i na ulicę Mysią 3, gdzie zrobiła zakupy w znanym butiku. Jednak to nie to było największym zaskoczeniem. Aktorka spotkała na ulicy bezdomnego mężczyznę, który poprosił ją o pomoc. Dygant bez zastanowienia wyciągnęła portfel i pokazała, jak wielkie ma serce, pomagając mężczyźnie. Nie każda znana osoba by się tak zachowała. Natomiast aktorka jak widać, nie zapomniała o pomaganiu innym.

Fakt.pl postanowił skontaktować się z Agnieszką Dygant i poprosić o komentarz w zaistniałej sytuacji. Kobieta odmówiła komentarza, co wskazuje na jej skromność i brak chęci chwaleniem się dobrymi uczynkami.

A jak Wy byście zachowali się w takiej sytuacji?