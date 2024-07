W "40 kontra 20" atmosfera coraz bardziej się zagęszcza, a panie coraz zacieklej walczą o względy programowego "Seniora" i "Juniora". Po ostrych kłótniach pomiędzy uczestniczkami przyszedł nas na uwodzenie i pierwsze namiętne chwile. Niestety, choć po upojnym pocałunku z Tomem Amira liczyła, że to właśnie ona stanie się faworytką "Seniora", ten jednak tak zachwycił się nową mieszkanką luksusowej greckiej posiadłości, że już zaprosił ją... do swojej sypialni.

Reklama

- Całujemy się i on nagle inną? - grzmiała Amira.

Co tam się wydarzyło?!

"40 kontra 20": Tom zaprosił nową do sypialni. Uczestniczki są wściekłe

Nowa edycja miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki już od pierwszych odcinków wzbudza wiele skrajnych emocji. I choć do tej pory prym wiodła Magda, która w "40 kontra 20" weszła w poważny konflikt z Izką i innymi dziewczynami, to teraz oczy wszystkich zwrócone są w stronę zjawiskowej Amiry. 27-latka, choć początkowo skłaniała się ku "Juniorowi" - Tomkowi, teraz skupia się na rozwianiu relacji z Tomem. Co więcej, para ma już za sobą namiętne pocałunki, do których ciemnowłosa piękność przyznała się Asi.

- Tom mnie pocałował - mówiła rozanielona Amira w rozmowie z Asią. - Wziął najpierw takiego cmoczka, a potem wiesz... językiem - chwaliła się

Te rewelacje sprawiły, że Asia nie dowierzała słowom koleżanki. I gdy wydawać by się mogło, że od czasu namiętnego pocałunku to właśnie Amira stanie się faworytką Toma Grabowskiego z "40 kontra 20", do programu weszła nowa uczestniczka, która totalnie pokrzyżowała szyki 27-latki. To właśnie piękną Monikę Tom zaprosił do swojej willi jako pierwszą podczas premierowej ceremonii eliminacyjnej.

- Monika jest inna, naturalna - zachwycał się nową uczestniczką Tom. - Myślę, że będziemy nadawać na podobnych falach - dodał.

Screen programu 40 kontra 20/Player.pl

Zobacz także: "40 kontra 20": Magda miażdży Toma: "Nieźle po mnie jedziesz"

Zobacz także

- Myślę, że to był cios w nas wszystkich, bo okazało się, że żadna z nas nie jest bezpieczna tak naprawdę - mówiła rozczarowana Dżoana. - Całujemy się i on nagle inną? - grzmiała Amira.

To jednak dopiero początek zawodów, z jakimi tego wieczoru przyszło się mierzyć Amirze.

Screen programu 40 kontra 20/Player.pl

Zobacz także: "40 kontra 20": Magda wyprowadziła uczestniczki z równowagi. "Pretensjonalna. Zarozumiała" - grzmią

Tuż po wyborze Moniki, Tom zaprosił do swojej luksusowej willi Magdę, z którą 27-latka jeszcze niedawno była skonfliktowana. Dopiero później przyszedł czas na Amirę, Dżoanę oraz Anitę. I gdy wydawać by się mogło, że to już koniec rewelacji, stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Tuż po ceremonii eliminacyjnej programowy "Senior" postanowił zaproponować Monice noc w jego sypialni.

- Postanowiłem, że Monika zostanie dzisiaj na noc ze mną - oznajmił uczestniczkom Tom. - Zostanie u mnie w sypialni - dodał.

Screen programu 40 kontra 20/Player.pl

- Jak to? Od tak tak idzie do jego sypialni, od razu w pierwszą noc? - burzyła się Anita. - Opadła mi szczęka - mówiła zdegustowana Amira.

Myślicie, że ta decyzja sprawi, że w willi zapanuje chaos?

"40 kontra 20": kim jest Monika Piwowarska?

Już w programie Monika przyznała, że z zawodu jest chemiczką, która tworzyła receptury kosmetyków i leków. Nowa uczestniczka "40 kontra 20" jednak postanowiła oddać się w pełni swojej pasji i obecnie jest specjalistką od marketingu.

- Czego się nie dotknie, zamienia w sukces. Poprzeczkę stawia sobie coraz wyżej. Energiczna, zdecydowana, pewna siebie. A z drugiej strony wrażliwa i delikatna - informuje stacja TVN.

Myślicie, że Monika nieźle namiesza w programie?

Reklama

Zobacz także: "40 kontra 20": Tom o udziale w programie! Zdradził swój ideał kobiety. Woli starsze czy młodsze?

mat. prasowe