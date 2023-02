"40 kontra 20": Magda przytyła po programie. "Wałki tłuszczu" gorzko podsumowała swój wygląd

Kinga Zapadka i Robert Kochanek z "40 kontra 20" po niespełna półrocznym związku, podjęli decyzję o rozstaniu. Żadna ze stron nie zdradziła jednak szczegółów dotyczących powodów zakończenia relacji, przez co fani mają już swoje teorie na ten temat. Jeden z internautów postanowił zapytać Kingę wprost, jak reaguje na komentarze, w których fani sugerują, że jej związek zakończył się z powodu...wygaśnięcia umowy z produkcją "40 kontra 20"! Co na to Kinga? Zobaczcie jej szczerą odpowiedź! Zobacz także: "40 kontra 20": Robert Kochanek o rozstaniu z Kingą Zapadką: "Zrobiło się wszystko co można" "40 kontra 20": Kinga zabrała głos w sprawie rozstania z Robertem! Kilka miesięcy temu tysiące widzów śledziło ich losy w programie "40 kontra 20". To właśnie tam zrodziło się wielkie uczucie pomiędzy Kingą Zapadką, a Robertem Kochankiem . Z randkowego show wyszli bogatsi nie tylko o nowe doświadczenia, ale przede wszystkim o miłość! Tysiące fanów na bieżąco śledziło losy Kingi i Roberta za pośrednictwem mediów społecznościowych. Kibicowali ich związkowi, wspierali i czekali na kolejne radosne wieści. Ale niestety po niespełna półrocznej relacji, Kinga i Robert podjęli decyzję o rozstaniu . Jako pierwsza tą smutną wiadomość przekazała fanom Kinga. - Pragnę poinformować Was, że związek z Robertem dobiegł końca. Nie jestem gotowa na to aby mówić dlaczego… (...) Robercie, Tobie dziękuję za wspólnie spędzony czas, za te dobre i złe momenty, to była niesamowita lekcja. Życzę Ci szczęścia i jednocześnie wybaczam… - napisała Kinga na Instagramie Zobacz także: "40 kontra 20": Kinga i Robert całują się w parku! Zdjęcia paparazzi Kinga z "40...