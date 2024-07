1 z 10

Mimo że Zuzanna Bijoch rzadko odwiedza Warszawę, 21-latka stara się być na bieżąco z nowymi kolekcjami polskich projektantów. W trakcie jej trwającej właśnie wizyty w stolicy modelka odwiedziła showroom jednej ze swoich ulubionych marek, MMC Studio, i wybrała dla siebie świetną stylizację.

Spacerując po Warszawie, Zuzanna Bijoch była żywą reklamą polskiego duetu projektantów. Modelka szarą, dzianinową sukienkę z golfem zestawiła z czarnym płaszczykiem. Mimo że góra jej stylizacji wyglądała zimowo, dół wprowadzał do całości dawkę wiosennej lekkości. Bardzo głębokie rozcięcia w sukience eksponowały szczupłe nogi 21-letniej gwiazdy wybiegów, a stonowana kolorystyka looku sprawiała, że dodatki wysuwały się na pierwszy plan. Mowa o fioletowych okularach przeciwsłonecznych Chanel (ok. 1300 zł) i sportowych butach Puma (ok. 500 zł). Naszym zdaniem całość była jednocześnie wyluzowana i sexy. Zgadzacie się z nami? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

