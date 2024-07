Zofia Ślotała zachwyciła niezwykle szykowną stylizacją z dekoltem i luksusową, drogą torebką YSL! Stylistka pojawiła się na pokazie Dawida Wolińskiego ubrana w komplet marki Laurelle: błyszczącą, białą koszulę z dekoltem i cielistym topem oraz szerokie spodnie. Na szyję założyła czarną aksamitkę Just Paul, a w uchu dostrzegliśmy kolczyk ZoZo Design (130 zł). (zobacz: Wow! Maffashion na pokazie Dawida Wolińskiego wyglądała... Sami zobaczcie! Sexy?)

Reklama

Wrażenie robiła również torebka, którą Zosia Ślotała trzymała w dłoni. Czarna kopertówka ze srebrną zawieszką YSL warta jest ok. 7500 zł! Naszym zdaniem, look, który stylistka zaprezentowała na pokazie Dawida Wolińskiego to jedna z jej najlepszych stylizacji! Zgadzacie się z nami?

Zobacz: Zofia Ślotała na imprezie magazynu VIVA! MODA postawiła na polskie marki! Jak wam się podoba jej stylizacja?

Zobacz także

Zofia Ślotała na pokazie Dawida Wolińskiego

Ons.pl

Stylistka postawiła na polskie marki z jednym, luksusowym wyjątkiem!

Ons.pl

Zosia miała na sobie strój marki Laurelle...

Ons.pl

Czarny naszyjnik-tasiemkę Just Paul...

WBF

...a w dłoni torebkę YSL!

Ons.pl

Reklama

Torebka YSL, ok. 7500 zł