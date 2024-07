Wypełniacz do koka, nazywany też donutem, to przydatny gadżet, który optycznie zwiększa objętość włosów i ułatwia stworzenie efektownej fryzury. Z jego pomocą można wykonać nie tylko popularny wysoki kok (tzw. koczek baletnicy), ale również eleganckie niskie upięcia i fryzury z warkoczem.

Wypełniacz do fryzur należy dobierać tak, aby był jak najbardziej zbliżony do naturalnego koloru włosów. W sklepach dostępne są najczęściej donuty w kolorze blond, brązowym i czarnym.

Modne fryzury z wypełniaczem – nie tylko koczek baletnicy

Najpopularniejsza fryzura z wypełniaczem do włosów to wysoko upięty kok, tak zwany koczek baletnicy. Jest on bardzo prosty i szybki w wykonaniu, a do tego wygląda niezwykle efektownie. Nic więc dziwnego, że króluje na polskich ulicach już od kilku lat. Nie jest to jednak jedyna fryzura, jaką można stworzyć z pomocą gąbkowego wypełniacza. Niewiele osób wie, że gadżet jest też dostępny w innych kształtach. Podłużny, lekko zgięty nazywany jest bananem. Istnieją też wypełniacze elastyczne, które można dowolnie formować. Wygodnym rozwiązaniem jest także gąbeczka zamontowana na grzebyku do włosów, dzięki czemu można ją wpiąć w dowolnym miejscu na głowie. Z pomocą takich gadżetów można stworzyć znacznie więcej fryzur niż jedynie szybki kok.

Niskie upięcia włosów z wypełniaczem

Trik stosowany przez fryzjerów to użycie wypełniacza do zrobienia niskiego upięcia. Gąbkę umieszcza się tuż nad karkiem, a następnie oplata z każdej strony pasmami włosów. W ten sposób można stworzyć zarówno eleganckie fryzury okolicznościowe, jak i trochę bardziej luźne uczesania w modnym stylu boho. Użycie donuta sprawia, że upięcia nabiera dodatkowej objętości, dzięki czemu można je stworzyć nawet z włosów średniej długości.

Wypełniacz do włosów w stylizacjach z warkoczem

Klasycznego koka na wypełniaczu można zmodyfikować i dodać do niego efektowny warkocz. Wystarczy zostawić jedno wolne pasmo podczas nawijania włosów na donut, a następnie zapleść pozostawiony kosmyk i owinąć go wokół koczka. Istnieją także bardziej pracochłonne pomysły na połączenie splotu i gąbkowego wypełnienia. Na większe wyjścia warto pokusić się na przykład o zrobienie upięcia z tak zwanego rozciągniętego warkocza. Wykonanie tej fryzury polega na zapleceniu wszystkich pasm, przypięciu ich wsuwkami wokół donuta, a następnie lekkim poluzowaniu splotów.