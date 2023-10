Wyjątkowy pokaz SYOSS podczas Party Fashion Night

Tym razem marka SYOSS zaprosiła do wzięcia udziału w pokazie 2 kobiety, które zachwycają swoją urodą i klasą – Paulinę Krupińską oraz Marcelinę Zawadzką. Trzeba przyznać, że obie zjawiskowo prezentowały się na wybiegu.

Mat. prasowe

Za stworzenie fryzur wszystkich modelek odpowiedzialny był Piotr Sierpiński, ambasador marki SYOSS. Wykorzystywał wyłącznie produkty od tej marki. We współpracy ze swoim teamem, wyczarował prawdziwie nieziemskie stylizacje.

Mat. prasowe

Motyw przewodni wieczoru? Wydobądź swój blask! Kosmetyki SYOSS OLEO INTENSE idealnie wpisały się więc w klimat GLAM & SHINE, a (kultowe już) produkty do stylizacji sprawiły, że nawet najbardziej wymagające upięcia były perfekcyjnie utrwalone przez całą noc.

Mat. prasowe

Rozmowa z ekspertem marki SYOSS, Piotrem Sierpińskim

Kasandra Zawal: Który kosmetyk SYOSS tego wieczoru był przez ciebie najczęściej używany i dlaczego?

Piotr Sierpiński: Olejek SYOSS OLEO INTENSE - to kosmetyk, który był przez cały mój team zdecydowanie najczęściej używanym produktem. Podczas pokazu włosy miały być naturalne i błyszczące. Olejek SYOSS OLEO INTENSE sprawił, że udało się to w 100%.

Mat. prasowe

Czy w tym roku, poza pielęgnacją i stylizacją przy pomocy produktów SYOSS, miałeś okazję zmieniać też kolor włosów modelek?

Nie zmienialiśmy koloru włosów. Postawiliśmy na naturalność... jednak wydobyliśmy blask z kolorów, które modelki mają na co dzień.

Jaka jest twoja ulubiona fryzura z tego wieczoru?

Zdecydowanie fryzura Marceliny Zawadzkiej - piękna objętość i hollywoodzkie fale to jest to, co kocham! Myślę, że gdy Marcelina weszła na wybieg, jej włosy zdecydowanie przyciągnęły uwagę gości.

Mat. prasowe

Skąd czerpałeś inspiracje do stworzenia tych fryzur?

Głównym motywem tego pokazu była naturalność, więc moim zadaniem było wydobycie z włosów tego, co najpiękniejsze... przy pomocy produktów SYOSS. Szczerze mówiąc nie musiałem daleko sięgać po inspiracje. W końcu natura jest naturą. ;-)

Czy masz jakieś niezrealizowane dotąd marzenie fryzjerskie, które chciałbyś zrealizować podczas kolejnych edycji Party Fashion Night?

Zdecydowanie chcielibyśmy zrealizować pokaz wyrazistych fryzur, ale nie takich "na co dzień", a takich odjazdowych - kolorowych, długich, krótkich. Marzę o pokazie fryzur, w którym będziemy mogli pokazać nasz fryzjerski kunszt. ;-)

Czego możemy spodziewać się w nadchodzącym sezonie, jeśli chodzi o trendy we fryzjerstwie?

Króluje naturalność! Coraz więcej kobiet chce, aby ich włosy wyglądały naturalnie, mam na myśli naturalne cięcia, naturalne odcienie. Zaobserwujemy zdecydowanie mnie "włosowych szaleństw".

Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia za rok!