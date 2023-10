Sylwia Bomba w rozmowie z reporterką Party.pl skomentowała niskie oceny od jurorów w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Niestety, w drugiej odsłonie tanecznego show gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" nie zachwyciła jury i otrzymała za swojego jive'a zaledwie 22 punkty.

Rzeczywiście chyba byłaś spięta. Masz fantastycznego partnera do tańca, ale sama jesteś spięta- mówił Andrzej Grabowski.

Jeżeli chodzi o twojego jive'a, tam nie ma miłości niestety- komentował Michał Malitowski.

Jak już wiemy Sylwia Bomba mogła liczyć na wsparcie widzów, którzy zdecydowali, że to nie ona pożegna się z "Tańcem z Gwiazdami". Teraz celebrytka szykuje się do trzeciego odcinka programu, a my pojawiliśmy się na sali treningowej i zapytaliśmy ją o komentarz w sprawie tego, co usłyszała od jurorów w miniony poniedziałek.

Czy Sylwia Bomba jest załamana słabymi ocenami od jury? Posłuchajcie, co nam powiedziała!

