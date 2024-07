Czy Rita Ora zmieniła stylistę? Od pewnego czasu gwiazda zalicza same wpadki! Kolorowe warkocze, dziwne okulary, bezkształtny kombinezon odsłaniający dekolt (i brak bielizny) - w takim zestawieniu przyłapano piosenkarkę na jednej z nowojorskich ulic. Gwiazda, która uwielbia odsłaniające nogi minisukienki, tym razem „ukryła’’ sylwetkę pod pasiastym kombinezonem - o kilka rozmiarów za dużym. Nie jest on dziełem żadnego znanego projektanta - to roboczy kombinezon ze... stacji benzonowej Esso! Rita rozpięła go prawie do pasa pokazując, że nie ma nic pod spodem.

Reklama

Karykaturalnie wygląda zestawienie ubrania z „przedszkolną’’ fryzurą piosenkarki. Uwielbiamy fantazyjne upięcia z warkoczy, z których słynie gwiazda, jednak te dwa grzeczne warkoczyki z wplecionymi kolorowymi wstążkami to dla nas zdecydowanie za dużo. Zgadzacie się? A może ta ekscentryczna stylizacja wam się spodobała? OCEŃCIE!

Zobaczcie też: Rita Ora na rozdaniu nagród Bambi zachwyciła kreacją i... odważnym makijażem! Jak go zrobić?

Zobacz także

Rita Ora pojawiła się na ulicy w ekstrawaganckiej stylizacji...

EastNews

Luźny kombinezon odsłonił bardzo dużo!

EastNews

Do tego grzeczne warkoczyki z kolorowymi wstążkami...

EastNews

Reklama

I okulary - zerówki. Rita nie wyglądała dobrze!