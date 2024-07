Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co Kim Kardashian założy tym razem. Gorset? Był. Legginsy? Oczywiście. Szpilki? Obowiązkowo! A gdyby tak zmiksować wszystko i dodać t-shirt Metalliki, za duży o kilka rozmiarów? Tak, tego nikt się nie spodziewał! (zobacz: Jedna z najgorszych WPADEK Kim Kardashian? Pokazała wszystko: piersi i nie tylko! Musicie zobaczyć to z bliska) Stylizacja wygląda, jakby została dobrana zupełnie przypadkowo - my jednak nie damy się zwieść! Ulubione okulary Celine, dodający centymetrów niechlujny koczek i przede wszystkim bardzo podkreślona talia - gwiazda dopracowała swój look w najmniejszych szczegółach! Ale czy ktoś wie, o co Kim Kardashian tak naprawdę chodzi? Macie jakieś pomysły?

Reklama

Zobacz: Zaspana Kim Kardashian świętuje Dzień Ojca w ciasnej mini i obcisłym topie... Podoba wam się jej stylizacja? SONDA

Kim Kardashian wychodzi ze studia.

Zobacz także

EastNews

Wybrała wyjątkowo dziwny zestaw...

EastNews

Do t-shirtu Metalliki celebrytka założyła legginsy i... skórzany gorset!

EastNews

Reklama

Nie obyło się bez wysokich szpilek i ciemnych okularów.