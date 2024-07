Na premierze swojego nowego filmu Kate Beckinsale zaliczyła stylową wpadkę! Odtwórczyni głównej roli w produkcji zatytułowanej „Przyjaźń czy kochanie?’’ założyła sukienkę, w której trudno wyglądać dobrze. Granatowa, panelowa kreacja podkreśliła szczupłe ramiona i wąską talię Kate Beckinsale, jednak ułożone poziomo przezroczyste pasy (oraz trudna długość 7/8) znacznie poszerzyły biodra i nogi. Kropką nad „i’’ jest dolna część stylizacji: ozdobiony piórami, dość specyficzny tren - który niemal uniemożliwiał aktorce chodzenie! - oraz buty z całkowicie innej bajki.

Jedyne, co nam się tutaj podoba, to fryzura gwiazdy. Niestety - eleganckie upięcie także nie pasuje do tej kreacji... A może przesadzamy? Znajdą się fani tej stylizacji Kate?

Kate Beckinsale na pokazie filmu „Przyjaźń czy kochanie?’’

Aktorka wybrała sukienkę, która dodała jej kilogramów i niemal uniemożliwiała chodzenie!

Na plus: odkryte ramiona i piękna fryzura.

Sandały z siatki zupełnie nie pasowały do tej stylizacji.

Z tyłu nie było wcale lepiej...