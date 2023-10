Julia Wieniawa wybrała się na premierę "Chłopów". Wszyscy patrzą tylko na jej nogę

Katarzyna Glinka jest kolejną Polką, która przyjechała na Festiwal Filmowy do Cannes (zobacz: Iza Miko w Cannes ). To nie pierwszy raz kiedy aktorka znalazła się wśród gwiazd najważniejszego festiwalu filmowego w Europie. Tym razem pojawiła się na premierze filmu „Holy motors”. Przypomnijmy, że po raz pierwszy przyjechała do Cannes w 2003 roku za sprawą wygranej w konkursie dla młodych aktorek Z Cinema do Cannes . Glinka miała na sobie piękną długą suknię projektu Macieja Zienia. Kreacja bez ramiączek w kolorze srebrzystej szarości z rozcięciem z tyłu wyglądała znakomicie. Jako jedyny dodatek do niej posłużyła mała czarna kopertówka. Wysoko spięte włosy i ciemny makijaż oczu równie świetnie komponowały się z kreacją. Pochwalamy minimalizm w szlachetnym wydaniu Kasi Glinki. W natłoku bardzo bogato zdobionych sukien innych gwiazd, Polka wyróżniała się na plus. Tak Kasia Glinka prezentowała się w kreacji Maciej Zienia na czerwonym dywanie w Cannes: