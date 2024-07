Juliette Binoche słynie z wyrafinowanej elegancji. Na premierze filmu "Ma loute", która odbyła się w ramach festiwalu w Cannes, gwiazda trzymała się swojego stylu i postawiła na minimalistyczny, granatowy look. Niespodzianka? Fryzura 52-letniej aktorki!

Reklama

Juliette Binoche na czerwonym dywanie pojawiła się w granatowym zestawie od Armani Prive, składającym się z satynowej spódnicy z trenem i prostej, obcisłej bluzki z długim rękawem. Uwagę fotografów i wszystkich zgromadzonych przykuła jednak nie sama stylizacja, ale... fryzura gwiazdy. Aktorka, która na co dzień stawia na potargane, wycieniowane włosy do ramion, z okazji premiery doczepiła warkocz do pasa. Gładko zaczesana fryzura z przedziałkiem nabrała wieczorowego charakteru dzięki błyszczącemu wykończeniu.

Co sądzicie o Juliette Binoche w takim wydaniu? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Polecamy też: Festiwal w Cannes oficjalnie otwarty! Kto błyszczał na czerwonym dywanie? ZDJĘCIA

Zobacz także

Juliette Binoche pojawiła się na premierze filmu "Ma loute" w stylizacji od Armani Prive.

East News

Uwagę przykuwała wieczorowa fryzura aktorki.

East News

Gwiazda pokazała się z... doczepionym warkoczem do pasa!

East News

Reklama

Na co dzień Juliette Binoche wygląda zupełnie inaczej.