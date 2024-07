Woda termalna w sprayu jest jedną z wód podziemnych bogatych w składniki mineralne, np. żelazo i krzem. Ma działanie nawilżające, łagodzące oraz odświeżające. W sklepach są dostępne kosmetyki z wodą termalną lub pojemniki z wodą sprayu.

Reklama

Wody termalne znajdują się na głębokości nawet 6 tysięcy metrów. Po ogrzaniu ich we wnętrzu ziemi zyskują wiele cennych substancji, które wykorzystuje się np. w kosmetyce.

Co to jest woda termalna?

Zobacz także

Wody termalne to rodzaj podziemnych i bardzo czystych wód. Mają bardzo dużą zawartość cennych minerałów, takich jak: żelazo, wapń, krzem, magnez, lit, potas, sód i selen. Woda jako składnik kosmetyków lub produkt do odświeżania może być stosowana niezależnie od wieku oraz rodzaju skóry.

Zalety stosowania wody termalnej

Woda termalna ma działanie nawilżające, bez kłopotliwej tłustej powłoki, która pozostaje po użyciu niektórych kosmetyków. Podziemne złoża są wykorzystywane do produkcji preparatów kosmetycznych, m.in. balsamów i kremów. Pierwiastki zawarte w wodzie mineralnej pozostają na naskórku, a ich część wnika do głębszych warstw skóry. Mają działanie łagodzące i lecznicze. Sprawdzą się u osób, które mają cerę alergiczną, wrażliwą, naczynkową, ale też tłustą. Pomoże też chorym na łuszczycę bądź trądzik. Woda termalna w kosmetykach przyspiesza regenerację skóry i zmniejsza obrzęki. Zapobiega pojawianiu się podrażnień i zmniejsza istniejące już zaczerwienieni. Wygładza skórę i spowalnia proces starzenia się.

Woda termalna – jak stosować?

Reklama

Kremy i balsamy z wodą termalną powinno się nakładać kilka minut po oczyszczeniu skóry. Wodę w sprayu, np. do twarzy, rozprowadza się za pomocą atomizera, po czym po około 30 sekundach delikatnie osusza skórę. Woda termalna idealnie nadaje się pod makijaż, szczególnie pod sypkie podkłady, które mogą wysuszać naskórek. Kosmetyki z dodatkiem tego składnika zwiększają komfort nakładania podkładu. Wodę termalną w sprayu można też wykorzystać, spryskując nią pędzel do makijażu. Dzięki temu będzie łatwiej rozprowadzić fluid. Kosmetyk będzie wyglądał naturalniej niż po nałożeniu za pomocą gąbki lub suchego pędzelka. Niektórzy uważają, że woda termalna przedłuża trwałość makijażu. Preparatu można używać także do demakijażu i oczyszczania skóry twarzy. Idealnie odświeża i chłodzi, co jest przydatne w gorące dni.