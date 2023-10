Na co dzień nie zastanawiamy się, jak mocno jesteśmy związani z naturą. To dzięki niej i w połączeniu z nią żyjemy i możemy się rozwijać. Nie tylko karmimy nasze ciała, ale również je leczymy. Potrzebujemy natury tak samo, jak natura potrzebuje nas. Czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy jej częścią.

Naturalna, bogata receptura

Wie o tym marka Weleda, która od przeszło stu lat produkuje certyfikowane kosmetyki naturalne. Od początku działa w myśl głównej zasady – najwyższa jakość pochodzi ze środowiska. Zawdzięczamy ją odpowiednim składnikom.

Te od Weledy pochodzą z roślin, które rosną w jej ogrodach botanicznych. Ogrodnicy pracują tam zgodnie z rytmem natury i znają cykl rozwoju każdej z nich. Zanim jakakolwiek roślina zostanie wykorzystana do opracowana nowej formuły, jest dokładnie badana. Eksperci obserwują ją, aby zrozumieć, jak przebiega jej wzrost i w jakich warunkach rozwija się najlepiej. Czerpią z natury to, co najlepsze.

I tak w kosmetykach Weledy znajdziemy ekstrakty i oleje roślinne najwyższej jakości. Sekretem ich bogatej formuły są składniki od lat cenione za ich właściwości. Ekstrakt z liści organicznego rozmarynu działa tonizująco i wspomaga procesy regeneracyjne, a ekstrakt z kwiatów fiołka trójbarwnego łagodzi i nawilża. Ten z kwiatów biodynamicznego nagietka chroni skórę, a ten z kwiatów rumianku doskonale łagodzi podrażnienia. Nie zabrakło oleju słonecznikowego, który nie zostawia tłustej powłoki, łatwo się rozprowadza i jest dobrym nośnikiem substancji aktywnych, a także pochłaniającej wodę lanoliny. Wśród składników znajdziemy też m.in. wosk pszczeli (chroni skórę przed wysuszeniem) oraz masło kakaowe i shea (silnie nawilża i wygładza).

Natychmiastowa poprawa kondycji skóry

Przygotowując swoją skórę na wiosnę, warto sięgnąć po produkty Weledy z gamy Skin Food. Szorstka, napięta, popękana (to problem wielu z nas po wymagającej zimie) potrzebuje bowiem szybkiego i skutecznego działania.

Koniecznie wypróbuj kultowy już krem Skin Food. Kosmetyk, który stał się ulubieńcem wielu gwiazd i makijażystów na całym świecie, odpowiada na wszystkie potrzeby suchej skóry. Odżywia, nawilża, poprawia jej jędrność, wygładza, zwiększa odnowę komórkową i chroni przed utratą wilgoci. Sprawdzi się, jako baza pod makijaż i jako kompres, czy maska. Możesz używać go też do miejscowego nawilżania najbardziej przesuszonej skóry na łokciach, kolanach czy piętach.

Do wyboru mamy także lżejszą wersję kremu, Skin Food Light opartą na emulsji oleju w wodzie. Formuła produktu nie jest gęsta, więc łatwiej nakłada się go na skórę i szybciej się wchłania. Jest delikatny i bardzo orzeźwiający.

Masło do ust przynosi natychmiastową ulgę suchym i spierzchniętym wargom. Tworzy warstwę ochronną przed wpływami zewnętrznymi – zimnem i suchym powietrzem w ogrzewanych pomieszczeniach. Zapobiega wysychaniu i nadaje blask. Przy regularnym stosowaniu, usta stają się miękkie i elastyczne. Chcąc uzyskać naturalny połysk, możesz nałożyć kosmetyk na ulubioną pomadkę.

Masło do ciała jest niezwykle kremowe, łatwo się nakłada i szybko wchłania w skórę. Po użyciu skóra jest jedwabiście miękka, intensywnie odżywiona i nawilżona. Podobnie działa emulsja nawilżająca do ciała, która regeneruje naturalną barierę ochronną skóry i zapewnia uczucie natychmiastowego komfortu.

Weleda to w 100% certyfikowane kosmetyki naturalne i organiczne, pozbawione sztucznych konserwantów, barwników i syntetycznych zapachów. Wspierają naturalne funkcje skóry, świetnie sprawdzają się w holistycznej pielęgnacji dzieci od 1. dnia życia oraz dorosłych.

Produkty Weledy kupisz w drogeriach Hebe.

Artykuł powstał z udziałem marki Weleda