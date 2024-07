W drugiej odsłonie naszego cyklu o swoich wiosennych inspiracjach opowiada Cajmel z bloga www.cajmel.pl. Co blogerka będzie nosić w tym sezonie? Które trendy wpadły jej w oko?

Czas eksperymentowania ze stylem mam już na szczęście za sobą. Teraz wiem co lubię i co do mnie pasuje, dlatego tej wiosny będę stawiać na sprawdzone klasyki. Do swojej garderoby przemycę także niektóre z wybiegowych trendów. Moją sympatię zaskarbiły szczególnie beżowe ubrania i dodatki, akcesoria w kolorze spranego różu, botki z przylegającą cholewką czy czółenka na niskim obcasie. Bazę będą tworzyć niezmienne klasyki - oversizowe płaszcze, skórzane kurtki, ciemny i jasny denim czy bardzo uniwersalne trampki Converse. Wiosna w pudrowych odcieniach wcale nie musi być nudna!