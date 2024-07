Victoria Beckham od kilku lat jest jedną z największych współczesnych ikon stylu. Setki tysięcy kobiet na świecie podziwia, a także kopiuje modowe stylizacje oraz zazdrości jej perfekcyjnej figury. Prasa kolorowa od czasu do czasu donosi również na temat obsesji Posh Spice na punkcie idealnej figury. "Elle" donosi, że żona Davida Beckhama przeszła ostatnio na dietę alkaliczną i jest zachwycona jej efektami.

Zadaniem diety jest utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej we krwi. Codzienny jadłospis Victorii bogaty jest w owoce i warzywa. Do minimum ograniczone są dania mięsne, nabiał i makarony. Produkty te zakwaszają organizm. Stosując się do zaleceń diety należy również pić duże ilości przefiltrowanej wody z dodatkiem soku z cytryny.

Beckam nie zapomina o codziennym treningu. Jednak jest on umiarkowany. Zbyt intensywne ćwiczenia fizyczne również wpływają na organizm i mogą go zakwaszać. Gwiazda troszczy się również o odpowiednie dotlenienie organizmu, wysypianie się i ograniczenie stresów do minimum.

Myślicie, że najnowsza dieta Victorii stanie się hitem? Przypominamy wam, że na diecie cud jest również Lady Gaga. Dzięki niej wokalistka pozbyła się swojej nadwagi. Zobacz: Znamy sekret diety Lady Gagi! Jak schudła aż 15 kilo?

