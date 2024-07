Chirurgiczne usuwanie wrastającego paznokcia

Usuwanie paznokcia polega na wycięciu fragmentu płytki paznokcia lub całego wrastającego paznokcia. Problem wrastających paznokci to dolegliwość, która obejmuje około 15% populacji. Najczęściej schorzenie dotyczy dużego palucha stopy. Główną przyczyną problemów z wrastającym paznokciem jest niewłaściwe obcinanie (wycinanie bocznych krawędzi paznokcia) i noszenie ciasnego obuwia. W efekcie dochodzi do zranienia wału paznokciowego i trudnego do wygojenia stanu zapalnego.