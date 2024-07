O chirurgicznym usunięciu pieprzyka decyduje dermatolog. Lekarz po wykonaniu odpowiednich badań wybiera najskuteczniejszy sposób usunięcia pieprzyka.

Jak się przygotować do chirurgicznego usunięcia pieprzyka?

Najważniejsze, by przed chirurgicznym usunięciem pieprzyka zbadać charakter zmiany, gdyż może mieć źródło nowotworowe. Należy wziąć pod uwagę kolor, kształt i rozmiar pieprzyka. Co więcej, uwarunkowania genetyczne również mają w tym wszystkim znaczenie. Dlatego trzeba udać się do dermatologa, który określi charakter zmiany. Ponadto nie zaleca się drapania, szorowania i wystawiania na słońce pieprzyka. Powinno się również uważać przy depilacji miejsca, gdzie występuje pieprzyk.

Jak wygląda chirurgiczne usunięcie pieprzyka?

Chirurgiczne usunięcie pieprzyka odbywa się w warunkach ambulatoryjnych. Zabieg wymaga podania znieczulenia miejscowego i trwa około 30-40 minut. Po wycięciu pieprzyka specjalista zakłada szwy i opatrunek, który zdejmuje po 7-14 dniach od zabiegu. Usunięty pieprzyk jest poddawany badaniu histopatologicznemu. Na wynik badania trzeba czekać około 14 dni. Przez dwa tygodnie po zabiegu zaleca się noszenie opatrunku i niemoczenie miejsca po zabiegu w wodzie. Nie należy również naciągać skóry w miejscu zabiegu i wykonywać gwałtownych ruchów. Zaraz po chirurgicznym usunięciu pieprzyka blizna będzie widoczna, ale z upływem czasu zjaśnieje i zmniejszy się. Zdarza się, że blizny są większe od miejsca, w którym znajdował się pieprzyk. Warto pamiętać, aby nie opalać jej na słońcu i w solarium przez 6 miesięcy od zabiegu. Cena zabiegu waha się w granicach 200-400 zł. Pieprzyki można usunąć chirurgicznie także w ramach ubezpieczenia NFZ.

