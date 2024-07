Metaliczny kolor od kilku sezonów cieszy się niesłabnącą sławą. Ten futurystyczny trend pojawia się w ubraniach, dodatkach i obuwiu. Połyskujące złotem i srebrem stylizacje to symbol nowoczesności. Złota kopertówka lub srebrne oxfordki sprawią, że nawet jeansy i t-shirt będą prezentowały się zjawiskowo.

Metaliczne kolory są idealne na lato ponieważ bardzo efektownie podkreślają opaleniznę. W sezonie jesienno-zimowym też warto wykorzystywać rozświetlające elementy garderoby, które przywołają słoneczne dni.

Metaliczne bluzki, topy, spódnice, sukienki, torebki i dodatki

Decydując się na połyskujące ubranie, warto pamiętać, by zrezygnować lub ograniczyć do minimum biżuterię. Srebrna, ołówkowa spódnica doskonale prezentuje się z miękkim kardiganem w kolorze turkusowym. Złota bluzka w formie tuby (bez ramiączek) wygląda świetnie, gdy zostanie zestawiona z czarnymi rurkami i zielonym żakietem. Można dołączyć jeszcze czerwone baleriny i żółtą torebkę. Taka stylizacja jest idealna na wielkie wyjścia i specjalne okazje. Zamienienie kolorów na pastelowe lub odcienie szarości lub czerni sprawi, że złoty akcent wysunie się na pierwszy plan, łącząc wszystko w spójną i bardzo elegancką całość. Metaliczna sukienka to propozycja dla odważnych kobiet i przeznaczona jest na wyjątkowe uroczystości. Najlepiej założyć do niej czarne buty.

Metaliczne tkaniny lub tworzywa są wykorzystywane w takich akcesoriach, jak: opaski, kolie, kolczyki, bransolety, czapki i torebki. Duża złota torba (np. listonoszka lub shopperka) to absolutny must have pań, które uwielbiają zwracać na siebie uwagę. Tego typu dodatek można łączyć w sposób sportowy (np. szara, bawełniana sukienka maxi plus białe tenisówki) oraz casualowy (np. beżowe baleriny, błękitne jeansy i seledynowa koszula z kołnierzykiem).

Metaliczne sandały, srebrne oxfordki i błyszczące tenisówki

W szafie warto mieć złote lub srebrne buty. W tej wersji najbardziej uniwersalne są baleriny i sandały. Można je zestawiać z różnymi strojami. Doskonale spełniają się w zestawach wieczorowych oraz opcjach na co dzień. Sandały z cienkich, połyskujących paseczków to idealny duet ze zwiewną sukienką w stylu boho. Srebrne baleriny lub oxfordki są niezastąpione, gdy zwykłe jeansy stają się nudne. Metaliczne szpilki lub botki to najlepszy sposób, by dodać energii ciepłemu swetrowi i legginsom lub plisowanej spódnicy i obcisłej bluzce z dekoltem w łódeczkę.

Metaliczny total look

Decydując się na stylizację przepełnioną blaskiem nie ma obaw, że finalny efekt będzie kiczowaty. Trendy obowiązujące w latach 80. i 90. dawno powróciły na wybiegi największych projektantów, gdzie przepych i retro akcenty przeplatają się z nowoczesnością. Metaliczny total look można komponować na rozmaite sposoby. Ciekawym rozwiązaniem jest połączenie złota ze srebrem, np. srebrnych spodni i topu ze złotymi nadrukami, lusterkowych awiatorek oraz botków ze złotymi czubkami.