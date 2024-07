Czapka z futrzanym pomponem, kurtka z futrzanym kapturem czy futrzany brelok to dodatki, dzięki którym stylizacje zyskują niecodzienny i bardzo oryginalny look. Tego typu akcesoria wykonane ze sztucznego futra są nie tylko cruelty free (wolne od okrucieństwa, czyli nie pochodzą od zwierząt), ale również bardzo modne.

Reklama

Wplatając włochate elementy do garderoby, warto pamiętać, by nie było ich zbyt wiele. Delikatny akcent wystarczy i będzie dodawał szyku. Dużej futrzanej torebki lepiej nie łączyć z puchatymi rękawiczkami i kosmatymi pomponami. Takie dodatki warto stosować oszczędnie.

Futrzane dodatki na szyję, do czego pasuje futrzany szal lub etola

Płaszcz z futrzanym kołnierzem lub niecodziennie wyglądający sweter można uzyskać dzięki futrzanej etoli. Pięknie prezentuje się ona jako np. czarne futro połączone parką w kolorze khaki lub brązowa narzutka okrywająca śmietankowo-biały golf. Etolę można nosić z kurtkami, a nawet cardiganami lub rozpinanymi, masywnymi swetrami z guzikami. To bardzo ciekawy element garderoby, który spełnia jednocześnie funkcje szalika i ciepłej pelerynki. Dzięki temu można go nosić zarówno zimą, jak i wczesną wiosną czy późną jesienią. Futrzany szal może być w formie koła (wkładanego przez głowę), komina, długiego szala lub puszystego kołnierza. Ostatnia opcja jest niezwykle wygodna, ciepła i funkcjonalna. Kołnierze zapinane są na haftki, zatrzaski lub wiązane pod szyją elegancką tasiemką.

Puchate czapki, futrzane pompony, włochate opaski, włochate kaptury i fantazyjne toczki

Osoby nieprzepadające za czapkami mogą zaopatrzyć swoją szafę w kamizelkę, bluzę lub kurtkę z futrzanym kapturem. Futerko może znajdować się jedynie na krawędzi kaptura lub w całym jego wnętrzu. To bardzo stylowy i przede wszystkim ciepły dodatek, który jednocześnie jest bardzo modny. Czapka z nausznikami (tzw. uszanka) to najlepszy wybór dla zmarzluchów. Nie tylko mocno grzeje, ale jest też bardzo uniwersalna. Pasuje zarówno do wełnianych płaszczy, parek, jak i puchowych, pikowanych kurtek. Toczek lub futrzana opaska to propozycja dla miłośników stylu retro i osób lubiących wyróżniać się z tłumu. To niecodzienne nakrycie głowy przyciąga uwagę. Najlepiej łączyć je z płaszczami dwurzędowymi, wąskimi spodniami i masywnymi botkami. Ogromne włochate pompony sprawdzają się szczególnie jako element wełnianych czapek. Ważne jest, by pompon nie był w tym samym kolorze co włosy (szczególnie, gdy te wystają spod czapki), ponieważ można uzyskać efekt wystającego kucyka z czapki.

Zobacz także

Modne futrzane rękawiczki, torebki i akcesoria

Wstawki pokryte sztucznym włosiem najlepiej prezentują się na kopertówkach. Masywne torby, mieszczące format A4 doskonale wyglądają, gdy są całe z futra lub futro zdobi np. pasek lub klapę. Taka torba wspaniale wygląda z błyszczącymi legginsami i wysokimi kozakami, np. muszkieterkami.

Dopełnieniem futrzanych rękawiczek jest mankiet płaszcza lub kurtki zakończony podobnym tworzywem. Futro najlepiej sprawdza się w rękawiczkach z jednym palcem i tzw. mitenkach (osłonki na dłonie przykrywające je jedynie do połowy palców). Pięciopalczaste rękawiczki znakomicie prezentują się ozdobione puszystym pomponem lub z futrzanym mankietem. Tego typu akcesoria doskonale dopełniają eleganckie zestawy i wieczorowe kreacje. Puszyste breloczki w jaskrawych barwach to bardzo modny i oryginalny element niemal każdej casualowej stylizacji. Można go przymocować do suwaka torebki, kieszeni kurtki, do kluczy, a nawet telefonu.