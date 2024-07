1 z 5

Dla Edyty Zając ulica jest wybiegiem! Modelka wygląda fenomenalnie nie tylko na imprezach i eventach – zaryzykujemy stwierdzenie, że jej stylizacje „off-duty" są jeszcze lepsze niż te na czerwonym dywanie.

Najnowszy look modelki bez wątpienia potwierdza tą regułę. Gwiazda „Agenta" wyglądała wprost rewelacyjnie wchodząc do swojego auta na jednej z warszawskich ulic. Ale przyjrzyjcie się uważnie – na ramieniu ma kultowy model torby Chanel Deauville! Ile zapłaciła za nią żona Jakuba Rzeźniczaka? Zajrzyj do naszej galerii aby się przekonać.

