Edyta Zając-Rzeźniczak chce zostać mamą! Okazuje się, że uczestniczka drugiej edycji programu "Agent - Gwiazdy" planuje powiększenie rodziny. Piękna żona Jakuba Rzeźniczaka, kapitana Legii Warszawa, w rozmowie z Faktem przyznaje, że chce zajść w ciążę i urodzić swoje pierwsze dziecko! Czy już wkrótce usłyszymy o kolejnej ciąży w polskim show-biznesie?

Edyta Zając i Jakub Rzeźniczak są małżeństwem od czerwca 2016 roku. Sama modelka w rozmowie z tabloidem przyznaje, że jest dla niej naturalne, że teraz chciałaby, aby w ich życiu pojawiło się dziecko. Gwiazda programu "Agent - Gwiazdy" zdradziła, że jako modelka pracuję od 15. roku życia, więc teraz przyszedł czas na potomstwo.

Oczywiste i naturalne jest dla mnie to, że po ślubie planuje się powiększenie rodziny. Chcę więc zostać mamą i to będzie nasz kolejny krok. Czas pokaże, kiedy to się uda- powiedziała w rozmowie z Faktem.