Buty Anny Lewandowskiej to przebój tego lata! Żona Roberta Lewandowskiej lansuje nie tylko trendy treningowo-żywieniowe, ale również modowe. Jej tenisówki na sznurkowej podeszwie wzbudziły ogromne zainteresowanie wielbicielek, które dopytywały swojej idolki o markę. Anna Lewandowska w końcu zdradziła na Instagramie, markę i cenę swoich butów. Drogie czy tanie?

Tenisówki Anny Lewandowskiej. Ile kosztują?

Anna Lewandowska uwielbia wygodne buty. Nic dziwnego, że tego lata stawia obuwie na płaskiej podeszwie. Chętnie nosi modne espadryle. Jeden z jej ulubionych modeli to wiązane tenisówki na nieco podwyższonej, sznurkowej podeszwie. To absolutny hit! Anna Lewandowska zestawia je zarówno z szortami, jak i sukienkami. Pasują do wszystkiego i zapewniają młodej mamie wygodę, podczas spacerów z 3-miesięczną córeczką Klarą. Trenerka zdradziła, że to model, który pochodzi z kolekcji marki Manebi. Sprawdziliśmy cenę. Ulubione buty Anny Lewandowskiej można kupić za około 440 zł.

Anna Lewandowska polubiła seakersy na sznurkowej podeszwie. Chętnie nosi je tego lata.

Tenisówki Anny Lewandowskiej to model marki Manebi. Kosztują 470 zł.

Print scree Manebi.eu