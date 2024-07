Szorty dżinsowe zyskały sławę w latach 70. ubiegłego wieku, wkomponowując się w drapieżny styl punków, motocyklistów i rockmenek. Dziś pojawiają się w stylizacjach zarówno rockowych, streetowych, jak i glam.

Historia szortów dżinsowych

Pojawienie się szortów dżinsowych było czysto użytkowe – stały się strojem do ćwiczeń dla chłopców w szkole. Przez długi czas wykorzystywane były do prac domowych. Dopiero w latach 70. ubiegłego wieku zaczęły być traktowane poważnie, ”doganiając” szorty z materiału, które zyskały uznanie już po II wojnie światowej.

Fasony szortów dżinsowych

Wyróżniamy trzy podstawowe fasony szortów uszytych z dżinsów:

krój mini – są to spodenki, które w zasadzie nie posiadają nogawek, przez co są bardzo krótkie i polecane kobietom o kształtnych i szczupłych nogach oraz nienagannej sylwetce;

krój midi – fason ma nogawki sięgające długością do połowy ud i polecany jest kobietom, które mają kształtne nogi, ale za to obfite biodra. Lekko rozszerzone nogawki maskują niedoskonałości, a długość wydłuża optycznie nogi ;

; krój maxi – to szorty, które nie cieszą się dużą popularnością, a sięgają swoją długością do kolan lub tuż przed kolano. Przeznaczone są dla kobiet o każdej figurze, jednak pasują wyłącznie do stylizacji codziennej, luźnej.

Niektóre szorty dżinsowe ozdabiane są kieszonkami na pośladkach oraz fabrycznym przecieraniem. Najbardziej seksownym fasonem szortów dżinsowych jest model z podniesionym stanem, który idealnie podkreśla kształty kobiet o figurze klepsydry i wydłuża nogi.

Stylizacje z szortami dżinsowymi

Szorty dżinsowe to ubranie głównie na luźne okazje. Nie wkomponują się w stylizacje eleganckie, biurowe czy retro. To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów stroju ulicznego, w którym łączony jest z oversizowym T-shirtem lub niezobowiązującą, luźną bluzką na ramiączkach.

Zobacz także

Ale można je łączyć również w innych kombinacjach:

ze zwiewnymi, wzorzystymi bluzkami (styl hippie),

z krótkim topem przed pępek i botkami oraz swetrem typu kardigan (styl street fashion),

z szerokimi bluzkami z lekkim dekoltem i eleganckimi sandałkami na obcasie oraz okularami przeciwsłonecznymi (styl glamour),

z topem i czarną, skórzaną kurtką (styl glam rock),

z koszulą w kratkę i butami typu kowbojki (styl kowbojski),

z kamizelką z frędzlami i klasyczną, białą bluzką na guziki (styl etno).

Buty. Do szortów dżinsowych idealnie pasują baleriny, trampki, lordsy, sandały z paskiem czy buty sportowe, natomiast niezbyt pasują do nich bardzo eleganckie buty.

Dodatki. Jak widać, szorty dżinsowe odnajdują się w wielu stylizacjach, należy jednak pamiętać, że jest to element ubioru, który wymaga odpowiednich dodatków. Nie powinno się do tak „codziennego” ubrania wkładać wytwornej biżuterii. Znacznie lepiej pasują do nich kolorowe naszyjniki, metalowe, skórzane lub sznurkowe bransoletki i wyraziste okulary.