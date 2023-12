Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski nie mogą się już doczekać aż przeprowadzą się do swojego nowego domu. Właśnie pokazali, jak będzie wyglądał ich wymarzony salon. Wielu fanów nie wyobraża sobie, jak uda im się go utrzymać w czystości przy dzieciach:

Zwrócono także uwagę, że bałagan będzie się rzucał w oczy. Jak zareagowali na to Sylwia i Jan? Podkreślili istotny szczegół.

Sylwia i Jan Dąbrowscy nie ukrywają szczęścia, że niedługo ich dom marzeń stanie się rzeczywistością i będą mogli się do niego wprowadzać. Tym razem pokazali, jak wygląda wizualizacja ich nowego salonu.

Jak widać na zdjęciach, we wnętrzach dominuje biel i delikatne drewniane akcenty w postaci stolików kawowych.

Jan Dąbrowski od razu zaznaczył, że na zdjęciach nie uwzględniono zabawek dziewczynek i... jego własnych skarpetek:

Na wizualizacji nie uwzględniono wszędzie walających się zabawek dzieci i moich skarpetek rzuconych przed wieczornym seansem filmowym, zapomnianych i zostawionych do momentu rozsierdzenia żony

Internauci nie do końca są przekonani do mody na białe i tak minimalistyczne wnętrza. Publikując komentarze, piszą gorzko:

Sylwia Przybysz odpowiedziała, że to tylko baza, a całe wnętrze będzie mogło oddać swój wygląd na zdjęciu dopiero, gdy się wprowadzą i będą mogli dostawić dodatki oraz zabawki córek. Z kolei Jan Dąbrowski podsumował: