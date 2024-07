Praca w biurze wymaga oficjalnego i eleganckiego stroju. Nie oznacza to, że ubrania do pracy są nudne. Stylizacje do biura na jesień powinny być dopasowane do charakteru pracy, ale też być adekwatne do pogody. O tej porze roku warto postawić na ciepłe i wygodne zestawy.

Jesienne kolory to brązy, zielenie, czerń i bordo. Te barwy mieszczą się w kanonie biurowego dress codu, ponieważ są stonowane. Buty, które o tej porze roku warto zakładać do pracy, to kozaki z cholewą do kolan, biker boots i krótkie botki na szerokim obcasie. Nie zaleca się noszenia do pracy zbyt dużej ilości biżuterii.

Stylizacja nr 1

Zazwyczaj do biura zakłada się ubrania gładkie, bez wzorów. Jedynymi akceptowanymi motywami są paski i kratka. Można zatem zestawić gładką jasną sukienkę w kształcie litery A z brązową krótką marynarką w kratkę. Formalny charakter marynarki zneutralizuje sukienkę. Aby zadbać o ciepło, można założyć czarne kryjące rajstopy, a na stopy założyć sztyblety. Należy pamiętać, że kobieta pracująca w biurze powinna zawsze nosić rajstopy, również latem.

Stylizacja nr 2

Stylizacje do biura nie muszą ograniczać się wyłącznie do koszul i eleganckich spodni w kant. Jesienią można wybrać również oversize’ową sukienkę przed kolano, do której zakłada się czarne kryjące rajstopy i wysokie kozaki. Ważne, aby sukienka nie była zbyt krótka: minimalna długość to kilka centymetrów nad kolanem. Kobiety o figurze typu gruszka mogą przewiązać sukienkę w talii paskiem.

Stylizacja nr 3

Jesienią do pracy sprawdzą się czarne spodnie ze zwężającą się nogawką. Ten model warto wybrać, jeśli buty mają wysoką i szeroką w łydce cholewkę. Dzięki temu będzie można je włożyć do środka. Do spodni typu rurki można założyć bluzkę z żabotem albo z kieszeniami. Jako okrycie wierzchnie można wybrać krótką marynarkę w pepitkę.

Stylizacja nr 4

Skórzana spódnica jest przeznaczona nie tylko na nieoficjalne spotkania, można również nosić ją do pracy. Można zatem zdecydować się na model ołówkowy albo rozkloszowany, szyty z koła. Wystarczy zestawić skórzaną spódnicę z białą koszulą lub jedwabną bluzką o prostym kroju, na przykład z zakładkami na klatce piersiowej, aby stylizacja miała formalny charakter. Stylizację dopełni prosta marynarka zapinana na jeden guzik. Na stopy warto założyć krótkie botki na niezbyt wysokim obcasie.

Stylizacja nr 5

Do pracy w biurze, w którym dress code nie jest zbyt rygorystyczny można wybrać również ubrania z motywem zwierzęcym. Jednak w tym przypadku należy pamiętać, by tylko jedna część stroju miała taki wzór, pozostałe powinny być gładkie, aby zneutralizować krzykliwy efekt. Warto zatem bluzkę ze zwierzęcym printem (na przykład skóry geparda, tygrysa, zebry) połączyć z prostymi czarnymi spodniami albo ołówkową spódnicą. W związku z tym, że często w niektórych miejscach po przyjściu do pracy zmienia się obuwie, do tej stylizacji można założyć baleriny w ciemnym kolorze.