Sylwia Gruchała ponownie pokazała klasę - tym razem w kwestii stylu! Na swojej sprawie rozwodowej miała na sobie elegancki outfit, do którego dobrała luksusowe dodatki - w tym bardzo drogą torebkę!

Reklama

W środę florecistka zakończyła trwające dwa lata małżeństwo z Markiem Bączkiem. W sądzie miała na sobie klasyczną, czarną sukienkę z kołnierzykiem w pensjonarskim stylu. Do kreacji Sylwia dobrała stylowe akcesoria (wszystkie w kolorze czarnym): modne botki, małe kolczyki-misie marki Tous (ok. 500 zł) oraz torebkę włoskiej marki Miu Miu - wartą ponad 7000 zł! Co o niej sądzicie? Pasuje do stylizacji - i do takiej okazji?

Zobacz: Zgadniecie, która gwiazda poczuła już święta i na imprezę założyła... torebkę-bombkę?

Zobacz także

Sylwia Gruchała na rozprawie rozwodowej

Paparazzi

Na rozprawę florecistka założyła elegancką sukienkę z białym kołnierzykiem

Paparazzi

Do tego małe kolczyki z misiem marki Tous

Paparazzi

Reklama

Luksusowa torebka Sylwii - Miu Miu, ok. 7000 zł