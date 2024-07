Suchy szampon do włosów może uratować nas podczas podróży lub w przypadku nagłego wyjścia. Jednak gdy jest nadużywany może przesuszyć i podrażnić skórę głowy.

Działanie suchego szamponu

Niezależnie od firmy, każdy suchy szampon działa w podobny sposób. Podstawowy składnik, czyli skrobia, absorbuje nadmiar sebum, co wywołuje wrażenie świeżych i puszystych włosów. Likwiduje zapach przetłuszczonych włosów, łupież i resztki lakieru do włosów. Efekt trwa od kilku godzin do całego dnia. Suchy szampon nie wymaga użycia wody, więc może szybko odświeżyć fryzurę nawet w podróży.

Czy suchy szampon jest zdrowy dla włosów?

Wszystko zależy od tego, jak często jest stosowany i w jakich ilościach. Generalnie suchy szampon nie niszczy włosów, ale stosowany codziennie może doprowadzić do podrażnienia skóry głowy, cebulek włosów, a ostatecznie do osłabienia i wypadania włosów. Z tego powodu każdy producent odradza stosowanie codziennie suchego szamponu. Alkohol, jeden ze składników suchego szamponu, ma niekorzystny wpływ na skórę głowy – podrażnia ją i przesusza. Żeby tego uniknąć, należy przeanalizować skład suchego szamponu – jeśli na pierwszym miejscu jest właśnie alkohol, to znaczy, że jest to podstawowy składnik produktu. Dla dobra skóry lepiej rozpylać szampon w odległości około 30 cm od głowy, by dać czas alkoholowi na wyparowanie, zanim dotrze do skóry. Produkty mające w składzie skrobię jako pierwszą, mają znacznie mniejszą zawartość alkoholu, a co za tym idzie – są łagodniejsze.

Jaki wybrać suchy szampon do włosów?

Wybór suchego szamponu zależy od indywidualnych potrzeb, dokładnie tak, jak w przypadku normalnego szamponu czy odżywki. Wskazane jest dopasowanie rodzaju szamponu do stanu włosów – dostępne są wersje powiększające objętość, z dodatkowymi, wzmacniającymi włosy ekstraktami np. z pokrzywy czy owsa oraz z mocniejszą absorbcją sebum. Szatynki i brunetki mają do dyspozycji specjalne suche szampony dostosowane do koloru włosów, które nie zostawiają efektu siwej poświaty na czubku głowy.

Cena suchego szamponu

Suchy szampon do włosów może mieć różną cenę. Zależy ona od marki, składników, a także tego, czy produkt jest reklamowany lub jest nowością. Ceny wahają się od 8 do nawet 90 złotych za 200 ml opakowanie. Producenci twierdzą, że wystarcza ono na 20-30 aplikacji niezależnie od długości włosów, ponieważ szampon rozpyla się jedynie u nasady włosów.

Jak używać suchego szamponu?

Aplikacja suchego szamponu jest bardzo prosta. Należy zacząć od dokładnego wyszczotkowania włosów. Pojemnik z szamponem należy przed użyciem mocno wstrząsnąć, by wszystkie składniki dobrze się połączyły. Następnie suchy szampon rozpyla się krótkimi seriami z odległości 20-30 cm na samą skórę głowy (biały nalot jest zupełnie normalny). Poczekaj kilka minut, by skrobia wchłonęła nadmiar sebum, po czym przetrzyj włosy ręcznikiem i jeszcze raz uczesz. Każdy produkt powinien mieć dołączoną instrukcję, z którą trzeba się zapoznać, ponieważ są na rynku także szampony, które po rozpyleniu należy przez parę sekund wmasować w głowę, a na efekt nie trzeba czekać.

Suchy szampon w pudrze?

Szampon w pudrze ma dokładnie taką samą zasadę działania, jak szampon w sprayu. Różni się nieco składem, ponieważ zazwyczaj nie ma dodatku alkoholu, ale także bazuje na skrobi mającej wchłaniać sebum. Po nałożeniu wystarczy przeczesać włosy. Jest zdecydowanie mniej poręczny, droższy (ok. 40 zł za 60 g) i może sprawiać kłopoty podczas dozowania (wystarczy dosłownie odrobina pudru), ale za to nie wysusza tak skóry, jak robią to kosmetyki z alkoholem. Jest też bardziej wydajny.

Jak zrobić suchy szampon?

Co zrobić, gdy nagle skończył się nam szampon, a jesteśmy w wielkiej potrzebie na już? Można wykorzystać produkty z kuchni – skrobia ziemniaczana lub kukurydziana, proszek do pieczenia, a nawet gruboziarnista sól. Brunetki i szatynki mogą wymieszać skrobię z kakao (w proporcji 1:1), by uniknąć efektu siwej poświaty. Domowy suchy szampon w pudrze można aplikować wykorzystując stare opakowanie po posypce dla niemowląt lub nieużywaną solniczkę.

Kiedy używać suchego szamponu? Na pewno nie codziennie. Suchy szampon nigdy nie zastąpi tradycyjnego mycia włosów, jego zadaniem jest tylko i wyłącznie przedłużenie świeżości. Świetnie się natomiast sprawdzi podczas podróży, po siłowni, w „kryzysowej” sytuacji, a także przy używaniu peruk.