Spódnice z falbanami są w trendach na wiosnę 2020, a Katarzyna Cichopek już taką nosi!

Katarzyna Cichopek jest jedną z gwiazd, która uwielbia nosić sukienki i spódnice. W swojej garderobie ma ich całkiem sporą kolekcję i nie ogranicza się do jednej długości, ale nosi zarówno mini, midi, jak i maxi. Tym razem pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z planu serialu "M jak miłość" i zaprezentowała się w stylizacji, która promuje jeden z najgorętszych trendów na wiosnę 2020! Tylko spójrzcie na tę spódnicę z falbanami. Wiemy, jaka to marka i gdzie kupić podobne!

Katarzyna Cichopek w krótkiej spódnicy z falbankami

Gwiazda "M jak miłość" opublikowała swoje nowe zdjęcie na Instagramie i przyznała, że spędziła 12 godzin na planie serialu. Fanki oczywiście zainteresowały się stylizacją aktorki, na którą złożyła się spódnica w kwiaty z falbanami, ciepły sweter i botki Louis Vuitton. Ten model spódnicy można nosić przez cały rok. Będzie hitem również wiosną, dlatego warto polować na niego jeszcze podczas wyprzedaży.

Model z falbanami, który ma na sobie Katarzyna Cichopek to wiskozowa spódnica w kwiecisty print na czarnym tle to projekt Le Collet i kosztuje 279 zł. Marka należy do aktorki Mai Bohosiewicz.

Reakcja Internautek na nowy look Kasi Cichopek

Fanki aktorki są zachwycone kolejną stylizacją gwiazdy. To właśnie spódnica i botki zasłużyły na największą uwagę. Niektóre Internautki wprost piszą, że styl gwiazdy mogłaby przejąć serialowa Kinga:

Świetnie wyglądasz Kasiu. Bardzo lubię takie stylizacje bardzo fajne zdjęcie Szkoda, ze "Kingi" tak nie ubierają.

Katarzyna Cichopek uwielbia sukienki z falbanami.