Katarzyna Cichopek w modnej sukience maxi. Podobną znajdziecie w Sinsay za 29 złotych!

Katarzyna Cichopek doskonale wie, co jest w letnich trendach! Jej najnowsza stylizacja to prawdziwy hit - fanki gwiazdy są zachwycone!

Katarzyna Cichopek nie przestaje zachwycać nas swoimi stylizacjami. Aktorka co chwile prezentuje na swoim Instagramie ciekawe i barwne looki. Nie inaczej było i tym razem - nawet na wakacjach zadaje szyku i wygląda perfekcyjnie w bardzo modnej sukience! My znaleźliśmy podobny model w popularnej sieciówce, Sinsay w super cenie.

Katarzyna Cichopek w modnej maxi sukience na lato 2022

Katarzyna Cichopek jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych, na których często prezentuje ciekawe stylizacje. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" uwielbia bawić się modą i co chwila zaskakuje nas nowymi, oryginalnymi lookami. Tym razem na jej Instagramie wylądowało pierwsze wakacyjne zdjęcie z Mazur. Uwagę zwraca oczywiście stylizacja aktorki. W ostatnim czasie Katarzyna Cichopek przeszła spektakularną metamorfozę i dużo schudła, a jej najnowsza odsłona idealnie podkreśla jej szczupłą sylwetkę. Aktorka postawiła na sukienkę w stylu maxi. Zobaczcie sami!

Instagram @katarzynacichopek

Dopasowana góra w stylu hiszpanki podkreśla szyję i ramiona aktorki, pasek eksponuje wąską talię, natomiast rozkloszowany dół dodaje lekkości i romantycznego klimatu. W przypadku tej stylizacji niezwykle istotny jest kolor - to total look w odcieniu soczystej musztardowej żółci, wpadającej w pomarańcz. To bardzo energetyczny kolor, który podkreśla urodę aktorki i co istotne - jest niezwykle modny w letnim sezonie. Katarzyna Cichopek jak zawsze nie zapomniała o dodatkach - swojskiego stylu nadaje jej słomiany kapelusz dużych rozmiarów, ulubione okulary gwiazdy, tzw. "muchy" i złote klapki. Bez wątpienia to idealna stylizacja na Mazury! Takiego zdania są także fani aktorki:

- Świetna sukienka, idealny kolor🧡 - Cudo🔥🔥🔥 - Panna Lato - Kasia super zdjęcia 😍 - Kasiu cudownie💗💔💔💔Petarda❤❤😍😍😍😘😘

Instagram @katarzynacichopek

Jeżeli na swoich wakacjach chcecie się prezentować równie spektakularnie jak Katarzyna Cichopek, koniecznie zajrzyjcie do sieci sklepów Sinsay. To właśnie tam znaleźliśmy podobną sukienkę w stylu maxi, w równie soczystym kolorze. Co istotne, jej koszt to zaledwie 29,99 zł! Taka sukienka nie tylko podkreśli talię, wydłuży sylwetkę, ale także będzie służyć przez całe lato!