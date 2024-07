Salma Hayek ostatnio coraz częściej gości na czerwonych dywanach, promując nowe filmy ze swoim udziałem. 49-letnia gwiazda wciąż zachwyca urodą, ale jej stylizacje pozostawiają wiele do życzenia...

Aktorka pojawiła się we wtorek w Los Angeles na premierze swojego nowego filmu "Septembers of Shiraz". Salma Hayek z okazji powrotu na salony postawiła na odważną stylizację, przywodzącą na myśl... ludy pierwotne. Zdobiona tygrysimi nadrukami, jedwabna sukienka z wiosennej kolekcji Saint Laurent (ok. 18000 zł) wpisuje się w modny trend na fasony inspirowane halką. Problem? Na wybiegu francuskiego domu mody kreacja była elementem grunge'owej stylizacji z wyciągniętym swetrem i kaloszami. Salma Hayek z kolei założyła sukienkę solo, uzyskując sztampowy look w stylu seksownej gospodyni domowej.

Zgadzacie się, że trudno zaliczyć tę stylizację do udanych? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Salma Hayek przyszła na premierę swojego filmu w odważnej stylizacji.

Zdobiona tygrysimi nadrukami sukienka pochodzi z kolekcji Saint Laurent.

